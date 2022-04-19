СК возбудил дело в отношении мужчины, убившего двух людей в Мытищах

Фото: СК РФ

Россия, Московская область, Мытищи, 2-й Рупасовский переулок Карта всех событий

Следователи предъявили обвинение 61-летнему жителю подмосковных Мытищ, который убил двух своих знакомых молотком. Об этом во вторник, 19 апреля, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

По ее словам, мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство двух или более лиц».

— В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленный на получение и закрепление доказательственной базы, заявила представитель ведомства.

По данным следствия, утром 17 апреля в утренние часы в квартире, расположенной по адресу 2-ой Рупасовский переулок, произошел конфликт между обвиняемым и двумя его знакомыми. Произошло это на фоне внезапно возникших личных неприязненных отношений. В ходе развития ссоры мужчина нашел молоток, которым нанес им множественные удары в область головы. Мужчины скончались от полученных травм на месте происшествия.

Врадий добавила, что следователи уже осмотрели место происшествия и изъяли предметы, имеющие значение для следствия. В частности, молоток.

Обвиняемому назначены судебно-медицинская, психолого-психиатрическая, баллистическая и молекулярно-генетическая экспертизы.

Также стало известно, что следователи СК предъявили обвинение 43-летнего жителя подмосковной Балашихи, застрелившего из ружья охранника торгового центра.

Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство лица в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности».