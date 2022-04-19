Подольск, Кубинка и Зендиково могут получить звание «Населенный пункт воинской доблести»

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Подольску, Кубинке и поселку Зендиково может быть присвоено звание «Населенный пункт воинской доблести». Об этом во вторник, 10 апреля, сообщил председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов в своем Telegram-канале.

— Почетное звание присвоено уже 28 городам и населенным пунктам Подмосковья, на территории которых в годы Великой Отечественной войны шли ожесточенные сражения. Список могут пополнить города Кубинка, Подольск и поселок Зендиково. Их жители в тяжелых боях с фашистскими захватчиками проявили мужество, стойкость и героизм, — рассказал парламентарий.

Следующее заседание Мособлдумы состоится 21 апреля, сообщается на сайте регионального парламента.

Ранее сообщалось, что почетное звание «Населенный пункт воинской доблести» за последние пять лет получили 19 подмосковных муниципальных образований. Их выдвижением занимались местные советы ветеранов и органы самоуправления. Такую информацию предоставили в пресс-службе Мособлдумы.