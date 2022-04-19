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Григория Лепса заметили со странной отметиной под глазом

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Григория Лепса заметили со странной отметиной под глазом
Фото: mosreg.ru

Российского певца Григория Лепса заметили с напоминающим синяк белым пятном под глазом.

На фотографии, сделанной одним из зрителей, знаменитый певец общается с группой поклонников в Большом театре. На лице артиста можно различить подозрительное белое пятно, похожее на синяк.

Григория Лепса заметили со странной отметиной под глазом Фото: Вечерняя Москва

Что случилось с певцом, неизвестно. Сам Лепс это пока никак не прокомментировал. Представители артиста отказались дать комментарии «ВМ». Чуть позже в официальном Telegram-канале певца также появилась фотография из Большого театра, на которой также видно странное белое пятно под глазом у Лепса.

До этого концертный директор артиста Кирилл Чибисов рассказал, что Лепс лишился крупной суммы денег из-за санкций западных стран. Последние 20 лет музыкант хранил часть заработанных средств в американских и британских банках. Однако сейчас артист не может появиться в США или в Великобритании, поскольку ему запретили въезжать в эти страны.

12 апреля в Музее Победы на Поклонной горе прошел благотворительный сольный концерт Григория Лепса. Его посетили более 2,5 тысячи человек.

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