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Полиция задержала москвичку, совершившую наезд на ребёнка

Араз Салехов

Происшествия
Полиция задержала москвичку, совершившую наезд на ребёнка
Фото: moscow-live
Россия, Москва, улица Мичуринский Проспект, Олимпийская Деревня, 4к3 Карта всех событий

Сотрудники правоохранительных органов задержали водителя, который совершил наезд на ребенка на западе Москвы. Об этом во вторник, 19 апреля, сообщили в официальном Telegram-канале ГИБДД по городу.

По данным следствия, за рулем автомобиля BMW X6 находилась 22-летняя жительница столицы, которая уже призналась в содеянном.

Полиция в свою очередь возбудила два административных дела в отношении девушки. В частности, по ст. 12.27 КоАП РФ — «Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием» и ст. 20.25 — «Уклонение от исполнения административного наказания», говорится в сообщении.

Напомним, что на западе столицы разыскивали водителя, который совершил наезд на ребенка и скрылся с места ДТП.

Инцидент произошел по адресу улица Олимпийская Деревня дом 4, корпус 3. По данным ведомства, 14-летний мальчик переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу и попал под колеса проезжающего автомобиля. Водитель с места происшествия скрылся.

Прибывшие медики констатировали у ребенка закрытый перелом голени.

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