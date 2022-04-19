Полиция задержала москвичку, совершившую наезд на ребёнка
Сотрудники правоохранительных органов задержали водителя, который совершил наезд на ребенка на западе Москвы. Об этом во вторник, 19 апреля, сообщили в официальном Telegram-канале ГИБДД по городу.
По данным следствия, за рулем автомобиля BMW X6 находилась 22-летняя жительница столицы, которая уже призналась в содеянном.
Полиция в свою очередь возбудила два административных дела в отношении девушки. В частности, по ст. 12.27 КоАП РФ — «Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием» и ст. 20.25 — «Уклонение от исполнения административного наказания», говорится в сообщении.
Напомним, что на западе столицы разыскивали водителя, который совершил наезд на ребенка и скрылся с места ДТП.
Инцидент произошел по адресу улица Олимпийская Деревня дом 4, корпус 3. По данным ведомства, 14-летний мальчик переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу и попал под колеса проезжающего автомобиля. Водитель с места происшествия скрылся.
Прибывшие медики констатировали у ребенка закрытый перелом голени.