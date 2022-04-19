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Водитель сбил ребенка и скрылся с места ДТП на западе Москвы

Лейла Алиева

Происшествия
Водитель сбил ребенка и скрылся с места ДТП на западе Москвы
Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва
Россия, Москва, улица Мичуринский Проспект, Олимпийская Деревня, 4к3 Карта всех событий

На западе столицы разыскивают водителя, который совершил наезд на ребенка и скрылся с места ДТП. Об этом во вторник, 19 апреля, сообщили в официальном Telegram-канале ГИБДД по городу.

Инцидент произошел на улице Олимпийская Деревня у дома 4, корпус 3. По данным ведомства, 14-летний мальчик переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу и попал под колеса проезжающего автомобиля. Водитель с места происшествия скрылся.

Прибывшие медики констатировали у ребенка закрытый перелом голени.

— По имеющимся данным, наезд совершил водитель, управляющий автомобилем типа «джип» черного цвета, сейчас его личность и местонахождение устанавливают сотрудники ГИБДД, — говорится в сообщении.

18 апреля автобус сбил пешехода на Пролетарском проспекте в районе дома 18. По предварительным данным, у пострадавшего травма ноги.

До этого на Шипиловской улице на юге столицы водитель джипа насмерть задавил «пешехода», который лежал на проезжей части, и скрылся с места происшествия. Рядом с погибшим нашли бутылку спиртного.

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