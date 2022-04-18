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Автобус сбил человека на юге Москвы

Александр Афонин

Происшествия
Автобус сбил человека на юге Москвы
Фото: Информационная служба МАКС-2021
Россия, Москва, Пролетарский проспект, 18 Карта всех событий

Автобус сбил пешехода на Пролетарском проспекте в районе дома 18. Об этом «ВМ» сообщил источник в экстренных службах столицы.

По предварительным данным, у пострадавшего травма ноги.

7 апреля на Шипиловской улице на юге столицы водитель джипа насмерть задавил пешехода, который лежал на проезжей части, и скрылся с места происшествия. Рядом с погибшим нашли бутылку спиртного.

На следующий день сотрудники ГИБДД установили личность водителя. Он был задержан и доставлен в отделение. Там виновник сознался в содеянном. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, сопряженное с оставлением места совершения деяния».

До этого в марте на юге Москвы мужчина переходил проезжую часть в неположенном месте и погиб, оказавшись под колесами иномарки. Инцидент произошел на Чертановской улице в районе дома 39, корпус 1.

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