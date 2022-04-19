Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

«У него в самом деле доброе сердце»: Микки Рурк признался в симпатии к Путину

Евгений Белоусов

Общество
«У него в самом деле доброе сердце»: Микки Рурк признался в симпатии к Путину
Фото: Youtube / Осторожно: Собчак

Голливудский актер, профессиональный боксер Микки Рурк рассказал о своем теплом отношении к российскому президенту Владимиру Путину. По словам актера, Путин обладает очень добрым сердцем.

Рурк рассказал, как вместе с президентом посещал больных детей в Санкт-Петербурге. Именно то, как Путин общался с детьми, тронуло актера до глубины души.

— Мы провели там пару часов. Я видел, как Владимир общался с детьми. Он не позировал перед камерами. Он был искренне тронут, и мне это было видно, я это почувствовал. У него в самом деле доброе сердце. И мне плевать, что о нем говорят в Штатах, — признался Рурк.

Об этом знаменитый актер рассказал в выпуске «Осторожно: Собчак». Те кадры, на которых Рурк рассказывал о своем отношении к Путину, были сняты до начала специальной военной операции на Украине. В тех же, которые снимались после, он признался, что не может долго смотреть новость о боевых действиях. Однако он все равно выразил желание вновь пообщаться с Путиным, как только конфликт будет разрешен.

Также Рурк рассказал, что завещал все свое имущество своего помощнику Дмитрию Корнейчуку, который работает на него уже восемь лет и давно стал для Рурка правой рукой. Как признался сам 69-летний артист, он уже обговорил с помощником все детали своих похорон. Так, актер даже заказал дизайн своего будущего гроба. Дмитрий же довольно скромен и считает, что просто хорошо выполняет свое дело.

Читайте также:
Голливуд Микки Рурк Владимир Путин
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Все поправимо, пока есть время

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

О мой блог! Что-то пошло не так

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Настроились на светлое будущее

Филипп Ильяшенко
Филипп Ильяшенко

Наша бесценная жемчужина

Владимир Платонов
Владимир Платонов

Печатная отрасль держит удар

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Зачем-то учимся у дедушки-маразматика

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Шоу клинических идиотов

Все мнения
О проекте