«У него в самом деле доброе сердце»: Микки Рурк признался в симпатии к Путину

Фото: Youtube / Осторожно: Собчак

Голливудский актер, профессиональный боксер Микки Рурк рассказал о своем теплом отношении к российскому президенту Владимиру Путину. По словам актера, Путин обладает очень добрым сердцем.

Рурк рассказал, как вместе с президентом посещал больных детей в Санкт-Петербурге. Именно то, как Путин общался с детьми, тронуло актера до глубины души.

— Мы провели там пару часов. Я видел, как Владимир общался с детьми. Он не позировал перед камерами. Он был искренне тронут, и мне это было видно, я это почувствовал. У него в самом деле доброе сердце. И мне плевать, что о нем говорят в Штатах, — признался Рурк.

Об этом знаменитый актер рассказал в выпуске «Осторожно: Собчак». Те кадры, на которых Рурк рассказывал о своем отношении к Путину, были сняты до начала специальной военной операции на Украине. В тех же, которые снимались после, он признался, что не может долго смотреть новость о боевых действиях. Однако он все равно выразил желание вновь пообщаться с Путиным, как только конфликт будет разрешен.

Также Рурк рассказал, что завещал все свое имущество своего помощнику Дмитрию Корнейчуку, который работает на него уже восемь лет и давно стал для Рурка правой рукой. Как признался сам 69-летний артист, он уже обговорил с помощником все детали своих похорон. Так, актер даже заказал дизайн своего будущего гроба. Дмитрий же довольно скромен и считает, что просто хорошо выполняет свое дело.