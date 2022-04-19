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Курьер доставки еды украл у жителя Тюмени телефон и документы на вокзале в Москве

Евгений Белоусов

Происшествия
Курьер доставки еды украл у жителя Тюмени телефон и документы на вокзале в Москве
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Киевский вокзал Карта всех событий

Сотрудники полиции задержали курьера доставки еды, подозреваемого в похищении телефона и документов у жителя Тюмени, которые тот забыл на вокзальном интроскопе. Об этом сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по ЦФО во вторник, 19 апреля.

В линейный отдел МВД России на станции Москва — Киевская обратился временно проживающий в столице житель Тюмени. Он рассказал, что у него украли документы и телефон, которые он оставил на интроскопе. Сумма ущерба 17 тысяч рублей. Сотрудники правоохранительных органов просмотрели записи с камер наблюдения и сумели установить приметы подозреваемого в краже. За тюменцем проследовал курьер доставки еды, который и похитил телефон и документы.

Подозреваемого нашли и задержали в одном из поселков, 23-летний житель соседней республики тут же сознался в содеянном. Теперь в его отношении возбуждено уголовное дело по статье «Кража с причинением значительного ущерба гражданину».

— Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование продолжается, — уточнили в ведомстве.

До этого сотрудники отдела уголовного розыска задержали мужчину, подозреваемого в хищении рюкзака из кафе. По предварительным данным, злоумышленник обратил внимание на вещи одного из посетителей кафе на Пятницкой улице. Владелец отошел и оставил свой рюкзак без присмотра. Злоумышленник воспользовался моментом и, схватив вещи, выбежал из заведения. В украденном рюкзаке находились мобильный телефон, ноутбук и наушники. Сумма общего материального ущерба составила 483 тысячи рублей.

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