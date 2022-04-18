Злоумышленник украл у посетителя кафе рюкзак с дорогостоящей техникой

Фото: МВД Медиа

Россия, Москва, Пятницкая улица Карта всех событий

Сотрудники отдела уголовного розыска задержали мужчину, подозреваемого в хищении рюкзака из кафе. Об этом в понедельник, 18 апреля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД по ЦАО.

По предварительным данным, злоумышленник обратил внимание на вещи одного из посетителей кафе на Пятницкой улице. Владелец отошел и оставил свой рюкзак без присмотра. Злоумышленник воспользовался моментом и, схватив вещи, выбежал из заведения.

Момент кражи попал на видео.

Видео: МВД Медиа

В украденном рюкзаке находились мобильный телефон, ноутбук и наушники. Сумма общего материального ущерба составила 483 тысячи рублей.

Вскоре полицейские задержали подозреваемого в Подмосковье. Им оказался 37-летний местный житель. Технику он успел сбыть, а вырученные деньги потратил.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Фигурант находится под подпиской о невыезде.

15 апреля сообщалось о еще одной краже. Молодой человек прикинулся покупателем в одном из ювелирных магазинов и во время примерки золотых цепочек одну из них зажал в кулаке и спрятал в карман.