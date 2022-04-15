Мужчина прикинулся покупателем и похитил золотое украшение из ювелирного магазина

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Москве

Россия, Москва, Павелецкая площадь Карта всех событий

Полицейские района Замоскворечье задержали молодого человека, подозреваемого в хищении золотой цепочки. Об этом в пятницу, 15 апреля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД по ЦАО.

По предварительным данным, злоумышленник прикинулся покупателем в одном из ювелирных магазинов. Примеряя несколько золотых цепочек, одну из них мужчина зажал в кулаке и спрятал в карман.

Видео: Пресс-служба ГУ МВД России по Москве

Полицейские задержали похитителя на Павелецкой площади, им оказался 21-летний москвич. Похищенное украшение он успел продать, а деньги потратил.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Также 15 апреля задержана подозреваемая в дистанционной краже почти двух миллионов рублей. Женщина вошла в доверие к 86-летней пенсионерке, а затем похитила с ее банковской карты 1 миллион 800 тысяч рублей путем их перевода на свой счет.