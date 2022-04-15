Задержана подозреваемая в дистанционной краже почти двух миллионов рублей

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Сотрудники правоохранительных органов задержали женщину, подозреваемую в дистанционной кражи крупной суммы денег у пенсионерки. Об этом в пятницу, 15 апреля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД по ЦАО.

По предварительным данным, злоумышленница вошла в доверие к 86-летней жительнице столицы, а затем похитила с ее банковской карты 1 миллион 800 тысяч рублей. Женщина перевела их на свой счет.

25-летняя подозреваемая была задержана на улице Гришина. Похищенными деньгами она распорядилась по собственному усмотрению.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража в особо крупном размере». В отношении девушки избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Также 15 апреля стало известно о злоумышленниках, которые хотели заработать на продаже запчастей, но стали фигурантами уголовного дела. Они пришли на автостоянку, проникли в незапертую бытовку и похитили ключ от одной из припаркованных машин. При помощи брелока они обнаружили нужное авто и скрылись на нем, однако вскоре оказались задержаны.