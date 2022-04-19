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Подозреваемую в краже более 80 тысяч рублей задержали на юго-востоке Москвы

Лейла Алиева

Происшествия
Подозреваемую в краже более 80 тысяч рублей задержали на юго-востоке Москвы
Фото: Пресс-служба Госдумы
Россия, Москва, Саратовская улица Карта всех событий

Сотрудники полиции задержали подозреваемую в краже денежных средств на юго-востоке Москвы. Об этом «ВМ» сообщили во вторник, 19 апреля, в пресс-службе УВД по ЮВАО.

— Установлено, что злоумышленница, находясь по месту жительства на Саратовской улице, проводила время со своим знакомым. Когда мужчина заснул, женщина воспользовалась этим и похитила его банковскую карту. Позже, зная ПИН-код, она обналичила 83 тысячи рублей. Когда потерпевший узнал о списании денег, он потребовал вернуть их. Гражданка пообещала это сделать в ближайшее время, но перестала выходить на связь, — говорится в сообщении.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на Саратовской улице задержали подозреваемую. Ею оказалась 30-летняя приезжая женщина. Похищенными денежными средствами задержанная уже распорядилась по своему усмотрению.

Следственный отдел ОМВД России по району Текстильщики возбудил уголовное дело по статье «Кража», максимальное наказание по ней предусматривает до шести лет лишения свободы.

18 апреля полицейские задержали мужчину, подозреваемого в краже электроники. В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался 28-летний уроженец Саратовской области. Молодой человек ранее был судим.

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