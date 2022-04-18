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Подозреваемого в краже электроники задержали в Москве

Александр Афонин

Происшествия
Подозреваемого в краже электроники задержали в Москве
Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва
Россия, Москва, улица Генерала Кузнецова Карта всех событий

Сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в краже электроники. Об этом «ВМ» сообщили в понедельник, 18 апреля, в пресс-службе УВД по ЮВАО.

— Установлено, что на улице Генерала Кузнецова злоумышленник разбил рекламным щитом стекло входной двери в магазине цифровой техники и похитил оттуда ноутбук, наушники и акустическую колонку. Общий материальный ущерб оценивается в 120 тысяч рублей, — говорится в сообщении.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался 28-летний уроженец Саратовской области. Отмечается, что молодой человек ранее был судим.

Следственный отдел ОМВД России по району Выхино-Жулебино возбудил уголовное дело по статье «Кража», максимальное наказание по ней предусматривает до пяти лет лишения свободы.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее в этот день полицейские задержали мужчину, подозреваемого в хищении рюкзака из кафе. Злоумышленник воспользовался моментом, когда хозяин рюкзака отошел, и, схватив вещи, убежал.

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