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Астрологи назвали топ-5 лучших любовников-мужчин по знаку зодиака

Юлия Курганова

Общество
Астрологи назвали топ-5 лучших любовников-мужчин по знаку зодиака
Фото: Pexels

По словам астрологов, знак зодиака может многое сказать о том, насколько мужчина интересен и неутомим в постели. Также он определяет его интимные предпочтения и выбор соответствующей партнерши. Специалисты рассказали, представители каких знаков зодиака могут похвастаться статусом прекрасного любовника.

Мужчины-Овны отличаются бурной фантазией, которую они всегда готовы претворить в реальность. В постели для них не существует никаких границ — им нравится воплощать самые смелые идеи. Овны — это настоящие искусители, и зачастую партнерши не могут устоять перед их напористостью. Вместе с тем представители этого знака больше заботятся о своем удовольствии, нежели об удовлетворении партнерши, однако это можно исправить. Важно прямо и подробно рассказать Овну о своих предпочтениях.

Близнецы не мыслят свою жизнь без секса. Они готовы на любые эксперименты, начиная от секса втроем и заканчивая предложением заняться любовью в автомобиле посреди пробки. Близнецы неутомимы, но главное — они умеют слышать партнершу и настраиваться на ее лад.

Мужчина-Скорпион — самый лучший любовник из всех знаков зодиака. Ни одна женщина не может устоять перед обаянием и сексуальностью этих мужчин, которые всегда знают, что и как хочет его партнерша. Скорпионы ненасытны и неутомимы в постели, поэтому, как только его избранница перестает его устраивать в интимной сфере, он легко разрывает отношения с ней.

Стрельцы тоже представляют собой образец страстного сексуального партнера. Рядом с таким чутким мужчиной каждая дама чувствует себя особенной и выдающейся. Тем не менее, именно страстная натура Стрельца не позволяет ему долго находиться с одной и той же партнершей в течение продолжительного времени, поэтому вдоволь изучив одну девушку, он переключается на другую.

Мужчины-Водолеи очень ценят духовную составляющую отношений, поэтому им важнее не бегать за каждой юбкой, а любить одну-единственную. Наряду с этим, Водолеи очень чуткие любовники, которые знают, как доставить удовольствие девушке даже с самыми притязательными вкусами, передает Пятый канал.

Астрологи рассказали, что весна в этом году может преподнести приятный сюрприз некоторым представительницам зодиакального круга. Дамы, которые рождены в определенное время, могут познакомиться и счастливо выйти замуж за обеспеченного избранника уже в ближайшее время.

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