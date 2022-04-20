«Пол нам уже известен»: дочь Иосифа Пригожина сообщила, что беременна

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В марте дочь продюсера Иосифа Пригожина Даная вышла замуж за избранника Евгения. Теперь она обрадовала подписчиков еще одной чудесной новостью — девушка ждет ребенка.

Даная признавалась, что без ума от своего избранника.

— Познакомились мы давно в общей компании, это было спонтанно. У меня на тот момент были отношения, но даже так их сложно назвать. Женя тогда поддержал меня и, можно сказать, вытащил из этого... дерьма. Жить с Женей начали в последний год. Он очень заботливый, он всегда интересуется моим состоянием, настроением. Я, конечно, сильная девчонка, и мне было важно найти человека, который сильнее меня. С ним я могу быть спокойной и расслабленной, — рассказывала она.

Пригожина с радостью объявила о своей беременности в социальных сетях.

— Очень волнительно. Признаюсь честно, у меня лучшая аудитория! И каждого, с кем я общаюсь, люблю и уважаю. Не могу не поделиться такой чудесной радостью, — отметила Даная.

Подробнее о беременности она рассказала изданию StarHit.

— Самый популярный вопрос, наверное, будет, запланированная или нет — запланированная! Нет тут такого, что «Боже, надуло». Просто была ситуация с врачами очень нелепая, говорили: «Вот, вам надо готовиться года три». А получилось довольно-таки без подготовки, все хорошо прошло. Поэтому врачам верить нельзя. Пол нам уже известен. Гендер-пати не будем делать, я просто не смогла ждать, — поделилась дочь продюсера, так и не назвав, пол малыша.

Также Даная не рассекретила имя ребенка, сказав, что они с мужем пока сами еще не решили.

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