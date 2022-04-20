Владимир Ефимов: Инвесторы сэкономят 549 миллионов рублей на отмене прогрессирующей арендной ставки

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Теперь инвесторы, получившие землю без торгов, могут на год отменить прогрессирующую арендную ставку в рамках антикризисных мер поддержки бизнеса. Об этом в среду, 20 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Благодаря одной из них — заморозке на предстоящий год утвержденной арендной ставки за землю в рамках прогрессирующей шкалы — инвесторы смогут существенно экономить при аренде городских территорий и, как следствие, снизить себестоимость своих проектов, — заявил он.

Заммэра добавил, что подобной возможностью уже воспользовалась 21 компания, сумма их экономии составит 549 миллионов рублей.

Предприниматели могут получить поддержку от города с помощью обращения в Департамент городского имущества Москвы, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Также стало известно, что не менее десяти строительных компаний Москвы на полгода отсрочили предоставление банковской гарантии при смене вида использования земельного участка для строительства.

Общая сумма отсроченной банковской гарантии составила 1,3 миллиарда рублей.