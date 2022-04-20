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Коллекция Московского зоопарка пополнилась детенышами длиннохвостых неясытей

Араз Салехов

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Коллекция Московского зоопарка пополнилась детенышами длиннохвостых неясытей
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

В Московском зоопарке впервые за десять лет принесли птенцов редкие длиннохвостые неясыти. Об этом в среду, 20 апреля, сообщили в пресс-службе правительства и мэра Москвы.

— Длиннохвостые, или уральские, неясыти — очень осторожные, скрытные птицы. Они не всегда размножаются в неволе. Наши орнитологи долго трудились над тем, чтобы создать неясытям комфортные условия... Долгое время птенцов не было. Наконец усилия орнитологов были вознаграждены: у пары неясытей появились малыши, — рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Она добавила, что птенцы стали дополнением резервной популяции редкого вида в неволе.

Когда они подрастут, то отправятся в ведущие российские или зарубежные зоопарки, где создадут уже свои семьи и сами обзаведутся потомством, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Также стало известно, что в Московском зоопарке в павильоне «Фауна России» после зимней спячки проснулись белогрудые ежи.

Уточняется, что на данном этапе специалисты кормят проснувшихся зверей и следят за их состоянием.

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