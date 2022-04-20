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Информационный сервис с графиком отключения горячей воды заработает после 20 апреля

Араз Салехов

Город
Информационный сервис с графиком отключения горячей воды заработает после 20 апреля
Фото: Unsplash

Информационный сервис, с помощью которого москвичи могут узнать график отключения горячей воды, заработает после 20 апреля. Об этом в среду, 20 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

— Информационный сервис сделан максимально удобным для пользователей. Чтобы узнать дату и сроки работ, необходимо указать название улицы и номер дома в поисковой строке, после чего будет предоставлена информация о датах начала и завершения профилактических работ, — отметил он.

Также заммэра добавил, что плановые отключения горячей воды, необходимые для качественной подготовки теплосетей к предстоящему осенне-зимнему периоду, начинаются после завершения отопительного сезона.

Так, горячую воду в городе отключают на 10-дневный срок, говорится в релизе.

Помимо этого, стало известно, что городские службы продолжают масштабные работы в рамках месячника по благоустройству.

Уточняется, что для промывки тоннелей используют тоннелемоечные машины со специальными щетками, а мостовые сооружения очищают вручную и промывают с помощью поливомоечных машин.

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