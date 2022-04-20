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Порядка 20 трехсекционных трамваев «Витязь-Москва» выйдут на маршруты к середине 2022 года

Араз Салехов

Город
Порядка 20 трехсекционных трамваев «Витязь-Москва» выйдут на маршруты к середине 2022 года
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Двадцать трехсекционных трамваев «Витязь-Москва» выйдут на маршруты к середине текущего года. Об этом в среду, 20 апреля, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— К середине 2022 года на маршруты выйдут еще 20 трехсекционных трамваев «Витязь-Москва». Всего в столице их станет уже 464, — говорится в сообщении.

Заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов отметил, что в городе идет плановое завершение очередного контракта на закупку самых инновационных вагонов с российской компанией «ПК Транспортные системы».

Поставки в столицу не просто идут по графику, но и опережают его, сообщает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

Помимо этого, жителям города рассказали о работе городских парковок на майских праздниках.

Так, парковки будут бесплатными с 1 по 3 мая, 9 и 10 мая. При этом 8 мая парковки будут работать по тарифам воскресенья. В частности, бесплатно — везде, кроме улиц, где действуют повышенные тарифы. Парковки со шлагбаумом будут работать платно все дни.

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