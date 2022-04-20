Московский психолог рассказал о правилах соблюдения цифровой гигиены
Важной составляющей жизни человека стоит считать выстраивание здорового барьера на пути негатива, идущего из киберпространства. Как выстроить его правильно, рассказал «ВМ» специалист Московской службы психологической помощи Денис Хакимов в среду, 20 апреля.
По его словам, Сеть давно и прочно вошла в нашу жизнь, открыв доступ к практически бесконечному потоку информации. Однако огромный объем данных вызывает скорее разрушительный эффект, провоцируя стресс для организма.
— Разумеется, так открывается больше возможностей для общения, развлечения, ведения дел, саморазвития. Однако это не лишено обратной стороны медали. Огромное количество сил, которое регулярно тратится на такую деятельность, создает ряд сложностей, — отметил эксперт.
Так, психолог считает, что обезопасить психологическое благополучие помогут дисциплина, ограничение информации, осмысленный выбор, отказ от лишнего и переключение внимания, говорится в релизе.
Помимо этого, специалист Московской службы психологической помощи Елена Графская рассказала об эффективности групповых консультаций.
По ее словам, на групповых терапевтических встречах исследуются и обсуждаются две области опыта: поиск себя и проблемы взаимоотношений с другими.