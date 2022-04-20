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Московский психолог рассказал о правилах соблюдения цифровой гигиены

Араз Салехов

Общество
Московский психолог рассказал о правилах соблюдения цифровой гигиены
Фото: Pexels

Важной составляющей жизни человека стоит считать выстраивание здорового барьера на пути негатива, идущего из киберпространства. Как выстроить его правильно, рассказал «ВМ» специалист Московской службы психологической помощи Денис Хакимов в среду, 20 апреля.

По его словам, Сеть давно и прочно вошла в нашу жизнь, открыв доступ к практически бесконечному потоку информации. Однако огромный объем данных вызывает скорее разрушительный эффект, провоцируя стресс для организма.

— Разумеется, так открывается больше возможностей для общения, развлечения, ведения дел, саморазвития. Однако это не лишено обратной стороны медали. Огромное количество сил, которое регулярно тратится на такую деятельность, создает ряд сложностей, — отметил эксперт.

Так, психолог считает, что обезопасить психологическое благополучие помогут дисциплина, ограничение информации, осмысленный выбор, отказ от лишнего и переключение внимания, говорится в релизе.

Помимо этого, специалист Московской службы психологической помощи Елена Графская рассказала об эффективности групповых консультаций.

По ее словам, на групповых терапевтических встречах исследуются и обсуждаются две области опыта: поиск себя и проблемы взаимоотношений с другими.

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