Киркоров прокомментировал слухи о ссоре с Пугачевой

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Певец Филипп Киркоров неоднозначно отреагировал на слухи о ссоре с Примадонной Аллой Пугачевой. По его словам, у него остались теплые воспоминания о бывшей супруге.

— Необязательно каждый день ходить друг к другу в гости — можно считаться другом и на расстоянии. Они прекрасно знают, и я знаю, что если что-то случится, то они придут на помощь. Пусть эти прекрасные воспоминания останутся у нас с Аллой в наших душах и сердцах. И не важно — со знаком «плюс» они или со знаком «минус», — заявил он.

Примечательно, что певец не единожды говорил, что песня «Единственная моя» посвящена именно Пугачевой, однако сейчас он изменил мнение насчет композиции. Киркоров уверяет, что мелодия написана в честь него самого и его дочери.

Кроме того, звезда эстрады подчеркнул, что вместе с этим он «переформатировал свое отношение к музыке, к песням, к той жизни, которая была», передает Teleprogramma.pro.

До этого король российской эстрады выразил недовольство тем, что многие отечественные звезды, у которых не сложилась карьера, винят во всем его бывшую супругу Аллу Пугачеву.