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Страны ЕАЭС проинвестировали в Москву почти три миллиарда долларов

Араз Салехов

Город
Страны ЕАЭС проинвестировали в Москву почти три миллиарда долларов
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Почти три миллиарда долларов в качестве инвестиций в экономику столицы вложили страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом в среду, 20 апреля, сообщила пресс-служба правительства и мэра Москвы.

— За пять лет накопленный объем вложений стран ЕАЭС в экономику столицы России вырос в 2,6 раза. Такому росту способствуют кооперация между странами союза, а также благоприятные условия для реализации проектов именно в Москве, — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Согласно предоставленным данным Центробанка, накопленный объем инвестиций из стран Евразийского экономического союза в экономику Москвы составил 2,8 миллиарда долларов.

Из них 1,6 миллиарда долларов, почти 60 процентов, вложили инвесторы из Республики Казахстан, 820 миллионов долларов — из Республики Беларусь, 242 миллиона долларов — из Армении, 60 миллионов долларов — из Киргизии.

Инвесторы чаще всего вкладывают свои средства в торговлю, промышленность, высокие технологии и недвижимость, а также в компании, которые занимаются финансовой и страховой деятельностью, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Также стало известно, что внешний оборот торговли между столицей и Индией в 2021 году увеличился почти на 63 процента относительно 2020 года и составил почти 4,5 миллиарда долларов.

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