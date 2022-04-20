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Российских теннисистов не допустили к участию в Уимблдонском турнире

Антон Махов

Спорт
Российских теннисистов не допустили к участию в Уимблдонском турнире
Фото: Unsplash

Теннисистов из России не допустили к участию в международном Уимблдонском турнире 2022 года. Об этом стало известно во вторник, 19 апреля.

Первой теннисной организацией, которая не допустила Россию до соревнований, станет Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета (AELTC). Руководство Уимблдона пока не решило, что делать со спортсменами из Белоруссии, сообщило издание Sportico.

Отметим, что на сегодняшний день российские и белорусские теннисисты могут выступать на турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и Женской теннисной ассоциации (WTA) в нейтральном статусе.

В среду, 20 апреля, президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал ситуацию:

— Мы ничего не можем поделать. Считаю это решение неправильным, но тут ничего не изменить: хозяин — барин. Федерация тенниса все, что могла, уже предприняла. Я не хочу на эту тему говорить, все, что я скажу, пойдет против спортсменов, — заявил Тарпищев в интервью изданию «Спорт-Экспресс».

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