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Панин заявил, что ему не хватает денег на еду для ребенка

Георгий Соланович

В мире
Панин заявил, что ему не хватает денег на еду для ребенка
Фото: Пятый канал

Актер Алексей Панин живет в Испании вместе со своей дочерью Анной уже несколько лет. По его словам, раньше он ездил в РФ на заработки, однако из-за критики россиян все контракты с ним были расторгнуты и деньги в кошельке артиста начали заканчиваться.

— В кино мне дорога закрыта давно... Я все время, что живу в Испании, приезжал в Россию на два съемочных дня. С 2015-го в отношении меня идет волна хейта, мне перекрыли вход на все федеральные каналы... Денег осталось на небольшое количество времени. У меня ребенок, его надо кормить, — откровенничал Панин.

На данный момент актер ищет новые способы заработка. Он подчеркнул, что карьера в зарубежной киноиндустрии ему не подходит, так как на главные роли его брать никто не собирается, а второстепенных персонажей сам Панин играть не хочет, передает Пятый канал.

20 апреля сообщалось, что украинскому тревел-блогеру и бывшему ведущему шоу «Орел и решка» Антону Птушкину запретили въезжать на территорию России до 2072 года. По данным СМИ, запрет может быть связан с тем, что блогер активно критиковал российскую спецоперацию на Украине и выкладывал соответствующие видео в своих социальных сетях.

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