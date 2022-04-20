СМИ: Блогеру Птушкину запретили въезд в Россию до 2072 года

Фото: Youtube / Антон Птушкин

Украинскому тревел-блогеру и бывшему ведущему шоу «Орел и решка» Антону Птушкину запретили въезжать на территорию России до 2072 года. Об этом в среду, 20 апреля, сообщил Telegram-канал Baza.

По данным СМИ, запрет может быть связан с тем, что блогер активно критиковал российскую спецоперацию на Украине и выкладывал соответствующие видео в своих социальных сетях.

Срок запрета истечет, когда Птушкину будет почти 88 лет.

До этого Латвия запретила въезд рэперу Тимати, актеру Сергею Безрукову, певице Юлии Чичериной и артисту Михаилу Боярскому. Российские граждане, отвечающие за развлекательную и культурную сферу общества, выразили свою политическую позицию, которая не соответствует позиции Латвийской Республики, заявили в пресс-службе латвийского МИД.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.