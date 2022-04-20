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Рафик Загрутдинов: Завершилось строительство основных конструкций двух эстакад на востоке Москвы

Араз Салехов

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Рафик Загрутдинов: Завершилось строительство основных конструкций двух эстакад на востоке Москвы
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
Россия, Москва, Лухмановская улица Карта всех событий

В столице объявили о завершении строительства основных конструкций двух эстакад на участке от улицы Лухмановской до границ города. Об этом в среду, 20 апреля, рассказал руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

— Мы завершили строительство основных конструкций двух эстакад на участке от улицы Лухмановской до границ города. Это эстакада путепровода в районе примыкания к улице Маресьева, эстакада в районе примыкания к улице Покровской, — отметил он.

Также глава столичного департамента отметил, что на данном этапе продолжаются работы по сооружению эстакады в районе примыкания к улице Лухмановской.

Работы проводятся по проекту строительства участка автодороги от улицы Лухмановской до границ с Московской областью, говорится в релизе.

Помимо этого, стало известно о начале монтажа железобетонных балок пролетного строения, проходящего через МКАД в районе пересечения с улицей Верхние Поля.

Загрутдинов заявил, что реконструкция развязок на пересечении МКАД с улицами Верхние Поля и Капотня позволит увеличить пропускную способность кольцевой автодороги в районе пересечения со стороны Москвы и Новоегорьевского шоссе, а также улицы Энергетиков со стороны Московской области.

В среду, 13 апреля, глава столичного департамента рассказал о реконструкции участка Киевского шоссе — с 51-го по 53-й километр.

По его словам, работы ведутся по поручению мэра Москвы Сергея Собянина. Цель реконструкции — обеспечение комфорта и безопасности движения для водителей и местных жителей поселков Рассудово и Киевского.

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