Вор, совершивший серию краж из кафе, задержан в центре Москвы

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Россия, Москва, Цветной бульвар Карта всех событий

Полицейские задержали серийного вора, который обокрал посетителей нескольких столичных кафе. Об этом в среду, 20 апреля, «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по городу полковник внутренней службы Владимир Васенин.

По предварительным данным, злоумышленник похитил портфель одного из гостей ресторана на Цветном бульваре. Внутри сумки находились крупная сумма наличными, а также личные документы. Сумма нанесенного ущерба превысила три миллиона рублей.

Еще одна кража произошла в кафе на Болотной набережной. Подозреваемый обратил внимание, что сидящая за соседним столиком девушка не смотрит на свой пакет, в котором лежал ноутбук. Тогда мужчина незаметно передвинул его к себе и покинул помещение. В данном случае материальный ущерб составил 75 тысяч рублей.

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После второго эпизода сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать злоумышленника на Марксистской улице. Им оказался 37-летний приезжий с судимостью. Похищенных вещей и денег при себе он не имел.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по статье «Кража». Подозреваемый заключен под стражу.

До этого полицейские задержали еще одного мужчину, подозреваемого в хищении из кафе. По предварительным данным, злоумышленник обратил внимание на рюкзак одного из посетителей кафе на Пятницкой улице — владелец отошел и оставил свои вещи без присмотра. Злоумышленник воспользовался моментом и, схватив сумку, выбежал из заведения. В украденном рюкзаке находились мобильный телефон, ноутбук и наушники. Сумма общего материального ущерба составила 483 тысячи рублей.