Первый в этом году хакатон серии Tender Hack завершился

Фото: Pexels

Первый в этом году хакатон серии Tender Hack подошел к концу. Об этом в среду, 20 апреля, сообщает пресс-служба правительства и мэра Москвы.

— Оптимизация закупочного процесса — необходимый элемент для упрощения взаимодействия между поставщиками и заказчиками, а также развития контрактной системы, особенно в период адаптации экономики к новым условиям. Потому в этом году мы предложили российским аналитикам и разработчикам создать сервис для автоматизации участия в котировочных сессиях на портале поставщиков, — рассказал руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков.

Формат хакатона дает возможность участникам проверить свой опыт в выполнении конкретной задачи, актуальной для выбранного сегмента пользователей.

Свои идеи предложили 24 команды (103 участника) из четырех городов России: Москвы, Санкт-Петербурга, Иркутска и Петропавловска-Камчатского, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Помимо этого, стало известно, что 95 человек получили предложения о трудоустройстве и прохождении практики на ведущих предприятиях города по итогам студенческой недели «Моспром studweek».

Данное мероприятие проходило в период с 9 по 15 апреля.