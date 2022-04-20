Москвичам рассказали о сокращении времени ожидания в регистрационно-экзаменационных подразделениях ГИБДД

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Жители города узнали о сокращении времени ожидания для граждан в очереди при получении госуслуг в регистрационно-экзаменационных подразделениях ГИБДД Москвы. Об этом в среду, 20 апреля, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по городу.

— С начала года среднее время ожидания граждан в очереди при получении госуслуг в регистрационно-экзаменационных подразделениях ГИБДД Москвы составило менее 9,5 минуты, а максимальное — менее 14,5 минуты, — говорится в сообщении.

Уточняется, что за три месяца этого года общее количество регистрационных действий с транспортными средствами (постановка, снятие, внесение изменений в учетные данные) составило почти 238 тысяч, а количество выданных водительских удостоверений — почти 110,5 тысячи, сообщает Telegram-канал «Госавтоинспекция Москвы».

Также стало известно, что сотрудники Госавтоинспекции не будут привлекать водителей к ответственности за мелкие нарушения правил дорожного движения, однако будут активно пресекать случаи вождения в состоянии алкогольного опьянения.