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Пожар произошел на Тверской площади в центре Москвы

Елена Самойлова

Происшествия
Пожар произошел на Тверской площади в центре Москвы
Фото: Департамент ГОЧСиПБ
Россия, Москва, Тверская улица, 6с2 Карта всех событий

Пожар произошел в центре Москвы. Об этом в среду, 20 апреля, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

По словам собеседника «ВМ», возгорание началось в фестивальном деревянном павильоне по адресу Тверская улица, дом 6, строение 2.

Позже в пресс-службе МЧС информацию о пожаре подтвердили, сообщив, что подробная информация уточняется.

Видео: SHOT / Telegram

Днем 19 апреля один человек пострадал в результате пожара в квартире жилого дома в Новой Москве.

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