Новый тренинг для мам «PRO текстиль: 10 идей для бизнеса» пройдет в центре «Моя карьера»

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

В центре занятости «Моя карьера» состоится практическое мероприятие «PRO текстиль: 10 идей для бизнеса» для женщин с детьми. Об этом в среду, 20 апреля, сообщили в пресс-службе правительства и мэра Москвы.

— Наверняка у многих участниц мероприятия уже есть свои задумки. Наша встреча поможет им развить свою идею и превратить ее пусть в небольшое, но дело. Хочется вдохновить мам и показать им возможности для открытия своего дела, — рассказала основатель «Школы детского текстиля» и финалистка программы по развитию предпринимательства центра «Моя карьера» Ольга Буртовая.

Она также отметила, что рынок текстиля на сегодняшний день очень широкий — на каждый товар и на каждую услугу есть покупатель.

Участницы в ходе события смогут обсудить направления для реализации бизнес-идей и узнать, как начать карьеру стилиста-консультанта.

Также эксперты расскажут москвичкам, стоит ли заниматься пошивом одежды и аксессуаров для животных, открывать ателье и вязать игрушки, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Помимо этого, стало известно, что 95 человек получили предложения о трудоустройстве и прохождении практики на ведущих предприятиях города по итогам студенческой недели «Моспром studweek».