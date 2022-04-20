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Владимир Ефимов: Москва увеличивает авансовые платежи по государственным контрактам

Араз Салехов

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Владимир Ефимов: Москва увеличивает авансовые платежи по государственным контрактам
Фото: Пресс-служба

Правительство Москвы и иные госзаказчики до конца текущего года получат возможность авансировать до 100 процентов платежей по контрактам на поставку товаров. Об этом в среду, 20 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Ожидается, что мера по авансированию госконтрактов сможет поддержать крупных поставщиков и представителей малого и среднего предпринимательства, даст им возможность бесперебойно производить необходимую продукцию без кассовых разрывов, которые зачастую покрываются кредитными займами, гарантировать стабильную работу предпринимателям и своевременное получение необходимой продукции заказчикам, а также сохранить рабочие места, — рассказал он.

Также заммэра отметил, что в 2021 году Москва в рамках федерального закона № 44-ФЗ закупила товаров, работ и услуг на сумму 1,2 триллиона рублей.

Новый порядок авансирования даст возможность способствовать выполнению госконтрактов, поддержит бизнес в нестабильной ситуации и обеспечит реализацию программ развития города, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Помимо этого, стало известно, что столичные инвесторы, получившие землю без торгов, могут на год отменить прогрессирующую арендную ставку в рамках антикризисных мер поддержки бизнеса.

Подобной возможностью уже воспользовалась 21 компания. В общей сложности сумма их экономии составит 549 миллионов рублей.

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