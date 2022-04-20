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Лондонский суд выдал ордер на экстрадицию Джулиана Ассанжа в США

Полина Долганова

В мире
Лондонский суд выдал ордер на экстрадицию Джулиана Ассанжа в США
Фото: flickr.com / New Media Days

Вестминстерский магистратский суд Лондона выдал ордер на экстрадицию основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в Соединенные Штаты, где его ждет пожизненное заключение. Об этом стало известно в среду, 20 апреля.

10 декабря прошлого года суд Лондона удовлетворил апелляцию Соединенных Штатов об экстрадиции Ассанжа. Апелляцию рассматривали 27 и 28 октября. Однако решение суд огласил только 10 декабря.

Джулиан Ассанж стал известен после публикации секретных документов о военных операциях США в Афганистане и Ираке. В материалах он раскрыл информацию о случайной гибели мирных граждан. Кроме того, он опубликовал материалы об условиях содержания в американской тюрьме Гуантанамо на Кубе.

В 2012 году посольство Эквадора в Лондоне предоставило Ассанжу убежище после того, как он проиграл апелляционные слушания против экстрадиции в Швецию по обвинениям в изнасиловании.

11 апреля 2019 года основателя WikiLeaks арестовала полиция Великобритании, когда Эквадор отказал ему в убежище на территории своего посольства в Лондоне. В США Ассанжа ожидают 18 уголовных дел. По всем выдвинутым обвинениям Ассанжу в совокупности грозит до 175 лет тюремного заключения.

С 2019 года Джулиан Ассанж находился в лондонской тюрьме Белмарш.

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