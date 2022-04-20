СМИ назвали настоящую причину, по которой актриса Хаматова уехала из России

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Актриса Чулпан Хаматова покинула Россию сразу после начала спецоперации ВС РФ на Украине, и публика восприняла действия артистки как предательство. Однако оказалось, что настоящей причиной отъезда Хаматовой являются две роли, исполнение которых предшествовало жесткой критике актрисы.

— От любви до ненависти одна роль: и стоило артистке перевоплотиться в Раису Горбачеву и Зулейху (персонаж сериала «Зулейха открывает глаза» — прим. «ВМ»), как поток жесткой критики от аудитории, не считающей Советский Союз филиалом ада, обрушился лично на актрису, — пояснил журналист КП.

Примечательно, что до этого Хаматова была звездой российского шоу-бизнеса: снималась в хорошем кино и участвовала в различных театральных постановках.

В конце марта появилась информация, что Чулпан Хаматова уволилась из театра «Современник». Вскоре эти данные подтвердила директор культурного учреждения Татьяна Баранова. Позже стало известно, что актриса уехала в столицу Латвии — город Ригу. Она перевезла туда трех дочерей, сейчас они адаптируются к жизни в новой стране.