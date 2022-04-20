Дом-музей М.Н. Ермоловой откроет выставку «Театр Табакова. Моменты»

Фото: Пресс-служба Театра Олега Табакова

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В Доме-музее М.Н. Ермоловой объявили об открытии выставки «Театр Табакова. Моменты». Об этом в среду, 20 апреля, сообщили в пресс-службе правительства и мэра Москвы.

— Для нас особенно важно вместе с Театром Олега Табакова предоставить зрителям возможность познакомиться с редкими кадрами закулисной сценической жизни. Посетители смогут увидеть ее глазами профессионального фотографа, проживающего со служителями сцены общую творческую жизнь, — рассказала генеральный директор Бахрушинского музея Кристина Трубинова.

В год 35-летия театра посетители увидят коллекцию работ театрального фотографа Ксении Бубенец, которые были сделаны за сценой, в гримерках, на обсуждениях, встречах и во время репетиций.

На выставке также будут продемонстрированы более 100 фотографий из музея Московского театра Олега Табакова, большинство из которых покажут впервые, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Помимо этого, стало известно, что 19 апреля в Музее Победы стартовала выставка «Обыкновенный нацизм».

На экспозиции будет представлено более 200 экспонатов. Они рассказывают о зверствах украинских националистов в годы Второй мировой войны.