Эксперты развенчали популярные мифы о сдаче крови

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Главный внештатный специалист-трансфузиолог столичного департамента здравоохранения Андрей Буланов, а также почетный донор Москвы и России Валерий Шукшин решили развенчать мифы, связанные со сдачей крови. Об этом в среду, 20 апреля, сообщили в пресс-службе правительства и мэра Москвы.

Эксперты отметили, что технически стать донором не очень сложно, однако человек должен подходить по ряду параметров.

— С медицинской точки зрения у нас довольно жесткие требования в отношении здоровья донора, и мы тщательно следим за их соблюдением, — рассказал специалист-трансфузиолог.

Уточняется, что люди с хроническими и опухолевыми заболеваниями не смогут стать донорами. Еще один фактор: постоянный прием лекарственных средств. Эти люди не могут стать донорами по соображениям безопасности как для них самих, так и для пациентов.

С полным списком разоблаченных мифов можно ознакомиться на официальном сайте мэра Москвы.

Также стало известно, что в столице за 2021 год сдали кровь более 105 тысяч раз, что на 23 процента больше, чем годом ранее.