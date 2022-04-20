Автомобиль снес ограждение и упал в реку. Видео

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Автомобиль упал в реку Фонтанку в центре Санкт-Петербурга минувшей ночью. Об этом в среду, 20 апреля, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По данным ведомства, около 4 утра по адресу: Садовая улица дом 42, водитель каршерингового автомобиля «Ниссан Кашкай» попытался скрыться от экипажа ДПС.

— Сотрудниками полиции было организованно преследование. Вскоре, по адресу: Набережная реки Фонтанки дом 67 водитель «Ниссана» не справился с управлением и совершил наезд на бордюрный камень с последующим наездом на ограждение, после чего автомобиль упал в реку Фонтанку, — сказано в сообщении ведомства.

В пресс-службе МВД уточнили, что прибывшие на место спасатели вытащили из воды водителя и пассажира «Ниссана». Они были госпитализированы в больницу с переохлаждением.

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Позже в МВД заявили, что злоумышленником оказался 22-х летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее мужчина был лишен прав за оставление места ДТП.

— На водителя «Ниссана» составлен административный протокол по ч. 1 ст. 12.8 КоАП, — резюмировали в пресс-службе МВД.

Накануне в Москве сотрудники правоохранительных органов задержали девушку, которая совершила на машине наезд на ребенка и скрылась с места происшествия.