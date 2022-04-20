Собянин сообщил о сборе для беженцев из Донбасса 1,5 миллиона упаковок необходимой продукции

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В столице собрали для беженцев из Донбасса 1,5 миллиона упаковок продуктов и товаров первой необходимости. Об этом в среду, 20 апреля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Из Москвы 1,5 миллиона единиц упаковок продукции, вещей было передано беженцам. Это огромный поток гуманитарной помощи, и это вещи, которые нужны людям. Это очень важно, — отметил глава города.

Также мэр рассказал, что ключевую роль здесь играют некоммерческие организации. Они являются инициаторами данного процесса, точечно помогая людям, которые оказались в беде.

В заключение он выразил благодарность волонтерам и некоммерческим организациям, которые включились в работу в рамках помощи беженцам, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Также стало известно, что волонтеры благотворительного фонда «Женщины за жизнь» собрали гуманитарную помощь для беженцев из Донбасса. Вторую партию вещей, продуктов и товаров первой необходимости отправят в Ростовскую область.

В столице пункт приема гуманитарной помощи открыли на базе ресурсного центра «Мосволонтер» по адресу Ленинградский проспект, 5, строение 1. Здесь еду, технику, средства личной гигиены будут принимать с 10:00 до 19:00.

Помимо этого, открылись 11 пунктов в коворкинг-центрах НКО в разных точках города.