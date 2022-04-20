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Сотрудники ФСБ задержали шестерых фигурантов дела о нападении на псковских десантников

Полина Долганова

Происшествия
Сотрудники ФСБ задержали шестерых фигурантов дела о нападении на псковских десантников
Фото: depositphotos

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России совместно с МВД и Росгвардией задержали шестерых членов банды Шамиля Басаева, которые причастны к нападению на десантников в Чечне в 2000 году. Об этом в среду, 20 апреля, сообщили в пресс-службе СК РФ.

Фигуранты были задержаны в Санкт-Петербурге и Татарстане.

— Нападение произошло 29 февраля 2000 года в горно-лесистой местности в районе села Улус-Керт Шатойского района Чеченской Республики со стороны объединенной вооруженной банды под общим руководством Басаева и Хаттаба, — напомнили в ведомстве.

25 сентября силовики задержали двух боевиков, которые в составе банды под руководством Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба в 1999 году совершили ряд нападений на поселения в Дагестане. По факту их деятельности возбуждено уголовное дело по статьям «Бандитизм», «Вооруженный мятеж» и «Посягательство на жизнь военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов».

Отмечается, что с 7 по 24 августа 1999 года они в составе группы численностью не менее 1000 человек подняли вооруженный мятеж с целью нарушения конституционного строя и территориальной целостности РФ.

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