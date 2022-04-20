Врач назвала способ быстро снять симптомы сезонной аллергии

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Тем людям, которые страдают от насморка и чихания, вызванных сезонной аллергией, нужно обильно промывать нос изотоническими растворами. Об этом в среду, 20 апреля, сообщила врач-оториноларинголог Светлана Зимина.

Эксперт уточнила, что для промывания подойдут как специализированные растворы, так и обычный физраствор. Приобрести его можно в любой аптеке, рассказала Светлана Зимина, передают «Известия».

Оптимальный объем раствора для промывания соответствует примерно одному стакану или 200–250 миллилитрам. Врач отдельно подчеркнула: если вам уже назначены интраназальные препараты, применять их стоит после промывания, а не до этого. Также стоит обратить особое внимание на следующий факт: если симптомы аллергии проявляются со стороны глотки, ротоглотки, гортани или тем более если нарастает затруднение дыхания — в таких случая нужно немедленно обратиться к врачу.

Недавно эксперты дали советы людям, страдающим от аллергии, по поводу того, как облегчить состояние при помощи незначительных изменений в доме.