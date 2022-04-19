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Эксперты дали советы аллергикам перед началом периода цветения

Оксана Васильева

Общество
Эксперты дали советы аллергикам перед началом периода цветения
Фото: Unsplash

Пора аллергии – непростая пора для многих людей. Эксперты дали советы людям, страдающим от аллергии, как облегчить состояние при помощи небольших изменений в доме.

В первую очередь стоит избавиться от аллергенов. Нужно максимально убрать вещи, на которые могут оседать пыль, шерсть животных, цветочная пыльца. Стоит убрать ковры, мягкие игрушки, большую часть декора с открытых полок.

В квартире стоит поставить воздухоочиститель. Этот прибор поможет просыпаться по утрам без заложенного носа и отекших глаз. Установить его стоит в той комнате, где человек проводит больше времени. Также стоит приобрести увлажнитель воздуха.

Также в период цветения необходимо чаще делать влажную уборку. Во время обострения аллергии мойте полы и протирайте поверхности чаще: 2-3 раза в неделю. В этом может помочь техника, например, робот-пылесос с функцией влажной уборки.

Необходимая процедура для всех аллергиков в сезон цветения — сразу после прихода домой принимать душ, снимать уличную одежду и по возможности, чаще стирать вещи, передает издание Профиль.

В пятницу, 15 апреля, биолог Павел Глазков рассказал, что укусы насекомых и паукообразных особенно опасны для людей, страдающих аллергией, так как могут привести к удушью и отеку Квинке.

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