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Гастроэнтеролог назвал главные симптомы «ленивого» кишечника

Анна Михалюк

Общество
Гастроэнтеролог назвал главные симптомы «ленивого» кишечника
Фото: depositphotos

Врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов рассказал о симптомах, которые указывают на наличие проблем с кишечником.

Так, обычно о наличии «ленивого» кишечника говорят проблемы пациента со стулом.

— В норме человек ходит в туалет один-два раза в два дня при условии нормальной дефекации. Если это происходит нерегулярно и есть тенденция задержки стула, то нужно обратиться к врачу. Запор и есть главный симптом, причины которого необходимо установить вместе со специалистом, — сказал врач в новом выпуске на своем YouTube-канале.

Также эксперт объяснил, по какой причине обычно урчит кишечник. Оказывается, это связано с тем, что в нем соединяются газообразное вещество и жидкое.

— Вспомните, когда отключают воду в трубе на лето, а потом ты включаешь кран. Так и в нашем организме. Чем больше в кишечнике газов, тем сильнее он будет урчать. Второй важный фактор — его моторика. Если она усилена, то и звуки органа будут куда громче, — заключил Вялов.

Врач-колопроктолог Анатолий Недозимованный назвал первые признаки рака кишечника и анализ, который поможет выявить заболевание на ранней стадии.

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