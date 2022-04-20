Минстрой предложил отменить оплату отопления летом с 2024 года

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Минстрой России предложил не позднее 2024 года повсеместно перейти на оплату отопления в течение отопительного периода, а не всего календарного года. Соответствующий документ был опубликован на портале проектов нормативных правовых актов в среду, 20 апреля.

— Проектом постановления предусматривается повсеместный переход на способ оплаты коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода (за исключением города Москвы), который должен быть завершен до 1 января 2024 года, — говорится в документе.

Предлагаемые Минстроем изменения позволят уйти от ежегодной корректировки платы за отопление и платить за фактически потребленное отопление. Кроме того, это даст видимый экономический эффект при реализации энергоэффективных мероприятий. По данным Минстроя, ежегодная корректировка платы за отопление при оплате в течение календарного года является одной из наиболее острых тем обращений россиян, подчеркивается в пояснительной записке.

Платежные документы за отопление за февраль изменят в столице из-за колебания температуры воздуха зимой. Цель такой меры — сдерживание прироста платы для горожан за указанную услугу.

Так, зима 2021 года оказалась значительно холоднее, чем зимний сезон 2020 года. Из-за этого москвичи потребили больше тепла. Эти данные частные управляющие компании внесли в платежные документы за февраль, что существенно увеличило их сумму. При этом уже зачисленные денежные средства москвичей автоматически зачтут в счет платежей за последующие месяцы 2022 года за отопление.