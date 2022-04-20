Три корпуса по реновации возведут на востоке Москвы

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Россия, Москва, Сиреневый бульвар Карта всех событий

В столичном районе Измайлово построят три корпуса по программе реновации. Об этом сообщил глава Комитета государственного строительного надзора Москвы Игорь Войстратенко в среду, 20 апреля.

— Объекты возведут в районе Измайлово по строительным адресам Сиреневый бульвар, участки 4/7 и 4/7а. Застройщиком выступает Московский фонд реновации жилой застройки. Выданное разрешение позволяет приступить к строительным работам, — сказал руководитель ведомства.

Площадь трех корпусов составит 55,8 тысячи квадратных метров. В здании разместят 539 квартир, отмечается, что часть из них оборудована для маломобильных жителей.

Так, в последних спроектированы специальные санузлы и широкие дверные проемы. Внутренняя отделка будет соответствовать стандартам программы реновации.

Первые этажи отведут помещениям социального назначения. Все три корпуса будут объединены подземной парковкой, передает официальный сайт мэра Москвы.

Накануне стало известно, что до конца апреля в Москве передадут под заселение семь новостроек по реновации. Жители столицы переедут из районов Измайлово, Царицыно, Нагорный, Обручевский, Очаково-Матвеевское, Хорошево-Мневники и Южное Тушино.