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Врач перечислила продукты, ускоряющие старение мозга

Лейла Алиева

Сюжет: 

Еда
Общество
Врач перечислила продукты, ускоряющие старение мозга
Фото: Анна Темнышова / Вечерняя Москва

Преподаватель Эдинбургского университета, врач Мишель Лучано рассказала о продуктах, вызывающих преждевременное старение головного мозга.

По ее словам, это в первую очередь сливочное и пальмовое масла. В них содержатся насыщенные жиры, которые негативно влияют на работу сердечно-сосудистой системы и функционирование мозга.

При этом существуют и другие варианты продуктов, которые вредны для головного мозга. Например, молочные продукты, жирное мясо, фастфуд и сладости тоже содержат насыщенные жиры, повышающие риск развития деменции. Лучано порекомендовала исключить эти продукты из рациона, пишет ФАН.

18 апреля эндокринолог и нутрициолог Людмила Мудрагель объяснила, как грамотно включать в рацион жиры без вреда организму. По ее словам, исключать из рациона жиры полностью не стоит, так как они необходимы для правильной работы организма, однако стоит учитывать их разновидность.

Плохо влияют на организм именно трансжиры, которые создаются искусственным путем за счет промышленного насыщения полиненасыщенных жиров. Они входят в состав различных кондитерских изделий, фастфуда, а также присутствуют в жареных блюдах, приготовленных в панировке.

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