Автоэксперт пояснил, как изменятся цены на каршеринг из-за санкций

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Газета «Коммерсантъ» сообщила о проблемах с закупкой автомобилей для сервиса «Яндекс.Драйв». По ее информации, после истечения лизинговых контрактов посредник будет вынужден вернуть автомобили владельцам, а покупка новых может быть проблематичной из-за дефицита машин.

Автомобильный журналист Александр Гусаров в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» рассказал, почему закрываются лизинговые контракты и может ли отрасль угаснуть.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Что будет дальше с каршерингом

— В «Яндекс.Драйве» сообщили, что прогноз не соответствует действительности. В начале года «Яндекс.Драйв» начал обновления парка, но ситуация на авторынке сильно изменилась. Возвращение автомобилей лизинговому партнеру — долгий процесс. При этом сейчас массовое пополнение парка новыми автомобилями привело бы к росту цен. Сейчас «Драйв» планирует активно развивать направление подписки долгосрочной аренды автомобиля. Помимо этого, «Драйв» продолжит фокусироваться на продуктах для бизнеса, — сказал эксперт.

Он добавил, что в перспективе пользователи каршеринга будут ездить на более старых машинах, при этом ожидать каких-то резких изменений не стоит.

— Цены будут расти, но это не будут резкие скачки даже на 10 процентов. Люди иначе просто перестанут пользоваться услугой, и машины будут простаивать. А это недополучение прибыли, отсутствие средств для лизинга и убыточность бизнеса, — заключил Гусаров.

Таксопарки заявили о влиянии кризиса на безопасность и возможном возвращении «частников». Участники рынка среди прочих проблем упомянули повышение платежей по лизинговым договорам, увеличение стоимости новых транспортных средств и запчастей, рост стоимости ОСАГО, падение спроса, текучка кадров и другое.