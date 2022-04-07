Эксперты объяснили, почему на дороги снова могут вернуться «бомбилы»

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Таксопарки заявили о влиянии кризиса на безопасность и возможном возвращении «частников». Участники рынка среди прочих проблем упомянули повышение платежей по лизинговым договорам, увеличение стоимости новых транспортных средств и запчастей, рост стоимости ОСАГО, падение спроса, текучка кадров и другое.

Елена, водитель такси, Норайр Блудян, председатель правления, директор Ассоциации содействия развитию транспортной отрасли «Транспортная Ассоциация Московской Агломерации» и Михаил Михайлов, президент Ассоциации содействия развитию таксомоторной отрасли в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» рассказали о том, смогут ли пассажиры доверять «бомбилам» и будут ли пользоваться их услуги спросом.

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Таксопарки заявили о влиянии кризиса на безопасность и возможном возвращении «бомбил»

— Предел возможностей уже наступил. Я, работая на своей машине, не могу сейчас заработать на кредит. Делать по 30 заказов — это чушь полнейшая, машина угробится в момент. Я работала максимум по 10 заказов, а это с таким низкими ценами выходит 2100 рублей. Из них на 500 я заправила автомобиль, 350 — это мойка, мы должны машину мыть каждый день. Еще и на ремонт машины нужно отложить, — сказала Елена.

Норайр Блудян считает, что эта проблема не связана с текущей ситуацией, но отрасль, несмотря на все препоны, не умрет:

— Приход бомбил не соответствует интересам государства, таксопарков и индивидуальных предпринимателей. Это залог того, что в таком массовом понимании отрасль не умрет и система не изменится. Бомбилы не платят налоги и находятся вне правового поля. Нет их сторонников. В данной ситуации главное — не паниковать и не наслаивать одни проблемы на другие. Скоро у «Яндекса» будет 98 процентов рынка, и он будет делать все, что хочет.

Михаил Михалов рассказал, что меры по поддержке приобретения автомобилей в лизинг для такси и каршерингов неэффективны, так как в автопарках и без того стоят машины, которые не нужны.

— Дайте возможность заработать водителям. Первое: нужно повысить тариф, чтобы он был на 20-30 процентов дороже для пассажиров. Второе: снизьте стоимость комиссии у агрегатора. Меры не принимают, и отрасль разрушается окончательно. Бомбилу и реального водителя отличает только бумажка, — сказал эксперт.

Глава профсоюза таксистов высказал свое мнение по поводу изменений в сфере пассажироперевозок.