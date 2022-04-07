Глава профсоюза таксистов Москвы: Возвращения «бомбил» на дороги города ожидать не стоит

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Массового появления «бомбил» на дорогах столицы ожидать не стоит даже на фоне проблем, которые испытывают таксопарки. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал председатель столичного профсоюза таксистов Александр Макаров.

Представители таксопарков сообщили о сложностях, которые могут привести к сокращению их количества, общему ухудшению качества услуг такси, а также к возвращению частных нелицензированных таксистов. Озабоченность таксомоторных компаний вызывают следующие проблемы: повышение платежей по лизинговым договорам; дефицит и подорожание машин и запчастей; подорожание ОСАГО; отсутствие роста цен на поездки; падение спроса на услуги такси и текучка кадров.

Собеседник «ВМ» заявил, что все вышеперечисленные проблемы в настоящее время актуальны. Он также обратил внимание на трудное положение водителей:

— Сейчас водители в основном работают как индивидуальные предприниматели. Они платят за аренду авто и заправку, а ремонт и документальное сопровождение берут на себя таксомоторные компании. Смены минимум по 12 часов, потом уплата налогов. Все, что после этого остается, — зарплата водителя. Скажем так: она довольно скромная.

Ответственность за улучшение ситуации в отрасли Макаров, в частности, возлагает на агрегаторов такси. По его словам, такие сервисы часто не имеют своих автопарков и просто оказывают информационные услуги, не отвечая за ДТП, неадекватные действия водителей и пассажиров. Одно из решений проблемы, как полагает эксперт, — увеличение стоимости тарифов:

— Агрегаторы лепят цену с потолка, часто не учитывая важные факторы. По закону тариф должен рассчитываться по таксометру, в том числе на основании единицы пробега и времени простоя, тогда получается понятная к оплате сумма. Поэтому агрегаторы должны модернизировать алгоритм формирования тарифов.

При этом, по мнению Макарова, даже в нынешних условиях массовое появление на дорогах «бомбил» маловероятно. Они и сейчас есть в небольшом количестве — в основном подбирают клиентов на вокзалах и в аэропортах.

— Число «бомбил» или независимых водителей вряд ли увеличится, потому что спрос на услуги такси в целом упал, — заключил собеседник «ВМ».

До этого сообщалось, что городские власти приняли решение в два раза увеличить размер субсидий на приобретение автомобилей такси и каршеринга в 2022 году. Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин.