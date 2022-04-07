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Таксопарки предупредили россиян о скором возвращении «бомбил»

Юлия Курганова

Общество
Таксопарки предупредили россиян о скором возвращении «бомбил»
Фото: Pexels

Таксопарки в России столкнулись с проблемами, которые могут привести к сокращению их количества и возвращения «бомбил» — частных нелицензированных таксистов — на дороги.

Представители компаний сообщили изданию РБК, что у бизнеса вызывают озабоченность многие факторы: повышение платежей по лизинговым договорам; дефицит и подорожание машин и запчастей; выросшее ОСАГО; отсутствие роста цен на поездки; падение спроса на услуги такси и текучка кадров.

Владелец таксопарка GDel Андрей Складчиков заявил, что данная отрасль «превратилась в убыточную». По его словам, компании рассчитывают на поддержку агрегаторов и государства и готовы обсуждать возможные критерии для ее получения. Иначе уже скоро на рынке такси останутся одни «бомбилы», что полностью убьет сервис, а о безопасности перевозок вообще можно будет забыть окончательно, указал он, пишет газета.

Исполнительный директор таксопарка «КомфортСервис» Дмитрий Коваленко пожаловался на критичное подорожание запчастей и транспортных средств на фоне низкой стоимости поездок. Это вынуждает водителей увольняться, потому что они почти «перестали получать деньги».

Агрегатор такси «Ситимобил» объявил о прекращении своей деятельности с 15 апреля, до этого приложение будет работать в штатном режиме.

Председатель Межрегионального транспортного профсоюза и аналитик рынка такси Роман Круглов в беседе с «ВМ» рассказал, что сервис такси «Ситимобил» мог уйти с рынка из-за увеличения стоимости обслуживания автомобилей.

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