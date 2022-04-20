Движение в центре Москвы ограничат из-за подготовки к параду Победы

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Россия, Москва, Таганская улица Карта всех событий

Организация дорожного движения поменяется в ЦАО 28 и 29 апреля, а также 4, 5, 7 и 9 мая. Об этом в среду, 20 апреля, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— 28 и 29 апреля, 4, 5, 7 и 9 мая изменится организация дорожного движения на Таганской улице, улице Александра Солженицына, в переулке Маяковского и Марксистском переулке, — говорится в сообщении.

На участке Таганской улицы от улицы Рогожский Вал до Товарищеского переулка будет организовано двухстороннее движение с ликвидацией выделенной полосы общественного транспорта.

Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно

Двухстороннее движение также организуют на участках переулка Маяковского и улицы Александра Солженицына, а также от Таганской площади до улицы Станиславского. Парковочное пространство будет организовано на участках улицы Большие Каменщики при движении в сторону области, Новоспасского проезда при движении в сторону области, а также Краснохолмской набережной при движении в сторону Новоспасского переулка от Саринского проезда до Новоспасского переулка, передает дептранс.

18 апреля стало известно, что 25 апреля будет ограничено движение на некоторых улицах в центре Москвы. Причиной стала тренировка в рамках подготовки к празднованию 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.